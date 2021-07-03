تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دبي

الوكيل الاخباري - تمكنت بلدية دبي من تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للبلدية عبر موقع "تويتر".

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وظهر الطائر، الذي يشار إليه أيضا بـ"Vanellus senegallus"، في محمية جبل نزوى، إضافة إلى محمية دبي الصحراوية.

سجلت #بلدية_دبي أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محميَتي جبل نزوى ودبي الصحراوية، وقد وثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو 2021. pic.twitter.com/2Mva6QqKaO June 29, 2021



ووثقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو.





وأشار الموقع الرسمي لبلدية إمارة الفجيرة عبر الإنترنت إلى نجاح فريق في محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة بتوثيق البومة العمانية، التي لم تر قط بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة في يوليو من عام 2020.

المصدر : روسيا اليوم