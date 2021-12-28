تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري في الصين

الوكيل الاخباري - يعد النمر السيبيري من الحيوانات المفترسة التي تمتلك قدرات مرعبة تجعل نجاة البشر من أي مواجهة معها شبه مستحيلة.

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لكن إحدى الغابات في شمال شرقي الصين شهدت حادثا ربما يغير هذا الاعتقاد، بطله شخص وجد نفسه فجأة أمام نمر سيبيري يريد مهاجمته.

What a horrifying encounter! Man found himself face to face a Siberian tiger in NE China. He stayed calm and waited for the predator to walk away. pic.twitter.com/0nIBhiNQ73 December 27, 2021

ذكرت ذلك صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية، الاثنين، مشيرة إلى أنه رغم خطورة الموقف إلاّ أن حكمة هذا الشخص جعلته يلتزم الهدوء الشديد رغم وقوف النمر بالقرب منه استعدادا لمهاجمته.



ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد تلك اللحظات المرعبة، التي انتهت برحيل النمر الذي يبدو أنه كان ينتظر ظهور الخوف على تصرفات هذا الشخص حتى ينقض عليه.







المصدر : سبوتنك