الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

صرف معونة الشتاء والمعونة الوطنية اليوم الثلاثاء

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الثلاثاء، 28-12-2021 01:32 م

تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري في الصين



الوكيل الاخباري - يعد النمر السيبيري من الحيوانات المفترسة التي تمتلك قدرات مرعبة تجعل نجاة البشر من أي مواجهة معها شبه مستحيلة.

اضافة اعلان


لكن إحدى الغابات في شمال شرقي الصين شهدت حادثا ربما يغير هذا الاعتقاد، بطله شخص وجد نفسه فجأة أمام نمر سيبيري يريد مهاجمته.

 



ذكرت ذلك صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية، الاثنين، مشيرة إلى أنه رغم خطورة الموقف إلاّ أن حكمة هذا الشخص جعلته يلتزم الهدوء الشديد رغم وقوف النمر بالقرب منه استعدادا لمهاجمته.


ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد تلك اللحظات المرعبة، التي انتهت برحيل النمر الذي يبدو أنه كان ينتظر ظهور الخوف على تصرفات هذا الشخص حتى ينقض عليه.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
china-winter-snow

الثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين

1ee6e2b4-749b-4d14-9557-80314c60ce31_16x9_1200x676

حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر

61c8acc54c59b7101f326423

روبوت ذكي يشبه البشر يدافع عن مساحته الشخصية

DTxTzF2fksw

انقلاب سيارة أثناء ممارسة سائقها التفحيط في السعودية

صاعقة-تعبيرية-800x549

إندونيسيا .. صاعقة تضرب رجلا أثناء مشيه حاملا مظلة

2d96145a-0305-4bfc-a7cb-5f1d9050b33e_16x9_1200x676

سعوديون أطلقوا الرصاص على 'جهاز رادار'.. وفيديو للواقعة

أخبار متعلقة
china-winter-snow

الثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين

istockphoto-884224638-612x612

طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية عن طريق الرقص

kung-fu

طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية

Elon-Musk

شاهد 'نسخة' توأم طبق الأصل ظهرت عن إيلون ماسك بالصين

F8DhLfCQqO4

الصين .. مشاهد 'تقشعر لها الأبدان' لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما

mqdefault

عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين