الإثنين 03-05-2021
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الإثنين، 03-05-2021 10:59 ص

تصوير مشهد خيالي لأدق تفاصيل أكبر مركز تسوق في أمريكا



الوكيل الاخباري - قام خبير تصوير أمريكي بإنتاج مقطع فيديو استطاع من خلاله إظهار تفاصيل أكبر مركز تسوق في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

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واستعان الخبير الأمريكي كريستينسن بطائرة مسيرة سريعة، استطاع من خلالها المناورة في مختلف زوايا وأماكن المركز التجاري.

 



وقد أظهر المقطع ما يحتويه مركز التسوق الضخم من أقسام، وأبرزها  مدينة ملاه كبيرة، بالإضافة إلى محلات تجارية مختلفة ومطاعم.


وعمل الخبير الأمريكي على إظهار أدق التفاصيل وكيفية عملها في المركز، حيث يشعر المشاهد أنها دعاية تم إنتاجها خصيصا لهذا المركز من خلال الاستعانة ببرامج الكومبيوتر المختلفة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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