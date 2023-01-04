تعرضت لهجوم.. شاهد سمكة ضخمة تعيش بنصف جسد

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب يوثق سمكة ضخمة تعيش في أعماق البحار بنصف جسد.



وأظهر الفيديو السمكة تعيش وتمارس حياتها بشكل طبيعي رغم أن يبدو أنها تعرضت لهجوم من سمكة مفترسة أدى إلى فقدانها نصف جسدها من منطقة الظهر.

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وأثار الفيديو دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استغرابهم من بقاء السمكة على قيد الحياة بنصف جسد.

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