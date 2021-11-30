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الثلاثاء، 30-11-2021 02:33 م

تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط



الوكيل الاخباري - ترتبط التماسيح بالصورة النمطية التي عكستها وثائقيات السفاري، المليئة بالرعب والافتراس، ولكن من المعروف أن لكل قاعدة استثناء.

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يعرف مربو القطط الأليفة أنها تحب اللعب، ومن المعروف أيضا أن لديها لعبة مفضلة، ألا وهي ملاحقة المؤشر الشعاعي "الليزر".


يبدو أن هناك بعض المنافسين للقطط في هذه اللعبة، حيث أظهر مقطع فيديو على موقع "تيك توك" تمساحًا صغيرًا يلاحق الليزر الذي كان يتحكم به أحد الشبان، وكلما حاول الاقتراب منه كان الشاب يبعده، وهكذا دواليك.

 

@viralhog This is one odd-looking cat 🤔🐱🐊#viralhog #alligator #laserpointer ♬ original sound - ViralHog


يعتقد بعض المشاهدين للفيديو أن التمساح كان يطارد الضوء ظنًا منه أنه فريسة، حيث أنه كان ينقض عليه محاولًا بلعه، ولكن لم يحصّل إلا على المياه.

المصدر : سبوتنك

 

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