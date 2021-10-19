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الثلاثاء، 19-10-2021 11:06 ص

تمساح برأس متجمد وجسم حي 'خياران أقساهما مر'



الوكيل الاخباري - تداولت صفحات وسائل التواصل المتخصصة بعالم الحيوان، بشكل واسع، مشهدا غريبا لتجمد رأس تمساح، لكن قسوة الطبيعة قد "تبيح المحظورات" لدى الحيوانات، وتضطرهم للتكيف معها، مهما كان الثمن غاليا.

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نشرت صفحة "wildonplanet"المتخصصة بعالم الحيوان، على "إنستغرام"، مشهدا غريبا لتمساح تجمد جزء من رأسه وعلق في مياه بحيرة متجمدة، ليبقى برأس متجمد من الأعلى وجسم حي وحر الحركة من الأسفل.


ولاحظ ناشطون رأس التمساح عند تجولهم بجانب بحيرة متجمدة، حيث ظهر فم التمساح من أعلى المياه ليتحول إلى ما يشبه التمثال المتجمد بلا أي حركة.

 



وتدخل الناشطون على الفور، على الرغم من خطورة الحيوان، وقاموا بتكسير طبقات الجليد المتراكمة حول الرأس، وحرروا التمساح، ليقوموا بعدها بدليك الرأس بهدف إعادة إحيائه وتحرك الدماء بداخله ورفع درجة حرارته، حيث تظهر المشاهد نجاحهم بفتح فهمه، لتعود إلى التمساح حركته الطبيعية.


الجدير بالذكر، أن التماسيح تعاني من هذا المشكلة في المناطق الباردة، حيث تضطر لإبقاء رؤوسها خارج المياه بهدف التنفس، لتقع بين "خيارين أقساهما مر"، فتختار الحصول على جرعة أوكسجين تحافظ على حياتها و تغامر برأس متجمد تتركه لحظه.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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