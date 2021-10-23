السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا.. تخصيص 9.6 مليار دولار لتحديث شبكة النقل خارج لندن

3 وفيات إثر حريق مطعم في عمان

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية لثلاثة أيام قادمة

اجراءات عاجلة من بلدية الزرقاء بشأن الكلاب الضالة بعد تشويه طفل

غرفة صناعة الأردن: 15 مليار دينار حجم الاستثمار في القطاع الصناعي الأردني

نقيب اصحاب المعاصر يحذر من عصر حبات الزيتون التالفة

الأردن يفوز بعدد من جوائز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السبت، 23-10-2021 10:26 ص

تمساح حاول التهام فيل صغير فجاءه الانتقام من الأم عنيفا حتى الموت



الوكيل الاخباري - حاول تمساح أن يفتك بفيل صغير، لكن أم هذا الصغير أجهزت على التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أقدام، وهاجمته هجوما شرسا حتى تمكنت من قتله.

اضافة اعلان


وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.

 



وظل التمساح ساكنا دون حركة تحت الماء حتى نهاية الهجوم، ما يشير إلى إصابته بجروح قاتلة أو أنه مات.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fhKdpKrF3xM

جندي أمريكي سابق يحبط سطوا مسلحا بحركة مفاجئة

hudx5pkEDIGO_hudx5pkEDIGO_eEWdZAgzNiOZ_original_1440x960

لحظة انهيار مدرجات في استاد هولندي

10421791_87fw2

24 'سفينة مهجورة' تظهر في المحيط الهادئ

r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

لحظة انفجار أحد أكبر البراكين في العالم

gapd

على طريقة افلام هوليوود سيارة .. جامحة ترهق الشرطة الأمريكية

616e96414c59b7054d107bc6

مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال

أخبار متعلقة
5fee0cb0a18a450018cb670c

تمساح برأس متجمد وجسم حي 'خياران أقساهما مر'

shutterstock-787375303

البرازيل .. تمساح يستخدم ذكاءه لتحرير نفسه من قبضة الأناكوندا المميتة

56093-gettyimages-1171368832

فلوريدا.. تمساح يحظى بفريسة سهلة بعد مراقبته لطفل

hOAWpYETqSw

أمريكا .. قرش يراوغ تمساحا عائما في المياه ويأخذ قضمة من جسده

k74mtLKuTLGep7badWRJ38-1200-80

تمساح عملاق يبتلع تمساحا آخر كاملا

GettyImages-123529247-2a29d6c

مشهد نادر.. تمساح يصطاد طائرة دون طيار في أستراليا