تمساح حاول التهام فيل صغير فجاءه الانتقام من الأم عنيفا حتى الموت

الوكيل الاخباري - حاول تمساح أن يفتك بفيل صغير، لكن أم هذا الصغير أجهزت على التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أقدام، وهاجمته هجوما شرسا حتى تمكنت من قتله.

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وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.







وظل التمساح ساكنا دون حركة تحت الماء حتى نهاية الهجوم، ما يشير إلى إصابته بجروح قاتلة أو أنه مات.







المصدر : سبوتنك