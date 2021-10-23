تمساح حاول التهام فيل صغير فجاءه الانتقام من الأم عنيفا حتى الموت

الوكيل الاخباري - حاول تمساح أن يفتك بفيل صغير، لكن أم هذا الصغير أجهزت على التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 و10 أقدام، وهاجمته هجوما شرسا حتى تمكنت من قتله.
وثّق هذا الانتقام سائح اسمه هانز هنريك هار، خلال رحلة سفاري في زامبيا، التقط المشهد في أغسطس/آب 2021.
وظل التمساح ساكنا دون حركة تحت الماء حتى نهاية الهجوم، ما يشير إلى إصابته بجروح قاتلة أو أنه مات.
المصدر : سبوتنك
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة