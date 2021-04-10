السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

بلدية الكرك: إعادة تقييم مشروع تسمية وترقيم الشوارع

السبت، 10-04-2021 03:35 م

تمساح ضخم يقتحم ملعب جولف في ولاية كارولينا



الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتمساح ضخم اقتحم ملعب جولف في شمال ولاية كارولينا الأمريكية بعد سقوط كرة الجولف على ظهره أثناء لعب ـ أحدهم في مكان بالقرب من البحيرة التي كان قابعا أسفلها .

اضافة اعلان

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية، فإن تمساح ضخم خرج من المياه بعد سقوط كرة فوق ظهره شعر من خلالها بشئ من الإزعاج الذي يتسبب فيه البشر للحيوانات في ذلك المكان .

 


لم يتخيل اللاعب أن الدفعة القوية التي قام بها للكرة ستتسبب في تهديد حياته بخروج ذلك الوحش من البحيرة التي كانت تبعد عن ملعب الجولف بعشرة أمتار .


توقف اللاعب لبعض الدقائق في مكانه عقب خروج التمساح من البحيرة، ظنا منه أنه سيهاجمه و لكن عاد التمساح مرة آخرى للمياه، و فوق ظهره تستقر الكرة البيضاء الخاصة بلاعب الجولف. 

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41524754-9451959-image-m-47_1617934250397

مقطع يثير الغضب.. استرالي يسرق حذاء سيدة في القطار أثناء نومها

spacesuit.0

الإمارات تعلن عن اسم أول رائدة فضاء عربية

1-1428640

فيديو لا يصدق.. قرد يلعب ببراعة بعد زراعة شريحة في دماغه

Ostrich2-1024x683

طائر النعام يشارك في سباق للدراجات الهوائية

genesis-drones-2

لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيرة في الصين

HGevIjWgtxo

شاهد لحظة اقتحام سحلية عملاقة مركز تجاري في تايلاند!

أخبار متعلقة
60610ad94236042ffd09830b

السعودية.. نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة

kung-fu-combat-silhouette-brian-wallace

فريق صيني يستعرض مهارات فريدة في رياضة الـكونغ فو

h_apa_2016-a1_2164_1_mute-swan_terri_popovich_kk_adult

بجعة مزعجة تطرق الأبواب في إنجلترا

c410e6ef-c99f-4c37-85f2-64536e46d959

لبؤة تجلس على سطح منزل في ضواحي موسكو

robber-holding-vintage-padlock_1368-6331

عقاب قاس وفوري للص حاول السطو على عامل توصيل

unnamed

مسابقة رياضية على سطح أعمق بحيرة متجمدة في العالم