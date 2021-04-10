تمساح ضخم يقتحم ملعب جولف في ولاية كارولينا

الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتمساح ضخم اقتحم ملعب جولف في شمال ولاية كارولينا الأمريكية بعد سقوط كرة الجولف على ظهره أثناء لعب ـ أحدهم في مكان بالقرب من البحيرة التي كان قابعا أسفلها .

اضافة اعلان



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية، فإن تمساح ضخم خرج من المياه بعد سقوط كرة فوق ظهره شعر من خلالها بشئ من الإزعاج الذي يتسبب فيه البشر للحيوانات في ذلك المكان .



لم يتخيل اللاعب أن الدفعة القوية التي قام بها للكرة ستتسبب في تهديد حياته بخروج ذلك الوحش من البحيرة التي كانت تبعد عن ملعب الجولف بعشرة أمتار .



توقف اللاعب لبعض الدقائق في مكانه عقب خروج التمساح من البحيرة، ظنا منه أنه سيهاجمه و لكن عاد التمساح مرة آخرى للمياه، و فوق ظهره تستقر الكرة البيضاء الخاصة بلاعب الجولف.





المصدر : صدى البلد