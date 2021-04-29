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الخميس، 29-04-2021 10:35 ص

تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا



الوكيل الاخباري - تفاجأ لاعبو نادي "تورنتو" الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، بدخول تمساح ضخم إلى أرضية الملعب، خلال حصة تدريبية للفريق.

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وشارك الحساب الرسمي لنادي "تورنتو" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: "لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".

 


وفي وقت سابق اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للفترة بين 22 و25 أبريل الجاري.



 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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