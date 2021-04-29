تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا

الوكيل الاخباري - تفاجأ لاعبو نادي "تورنتو" الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، بدخول تمساح ضخم إلى أرضية الملعب، خلال حصة تدريبية للفريق.
وشارك الحساب الرسمي لنادي "تورنتو" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: "لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".
Guy didn't get the memo about closed training 🐊— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di
وفي وقت سابق اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للفترة بين 22 و25 أبريل الجاري.
المصدر : سبوتنك