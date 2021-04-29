تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم في كندا

الوكيل الاخباري - تفاجأ لاعبو نادي "تورنتو" الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، بدخول تمساح ضخم إلى أرضية الملعب، خلال حصة تدريبية للفريق.

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وشارك الحساب الرسمي لنادي "تورنتو" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: "لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".





Gator Country | All For One: Moment presented by pic.twitter.com/C9Pzm119di Guy didn't get the memo about closed training 🐊Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell April 27, 2021



وفي وقت سابق اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للفترة بين 22 و25 أبريل الجاري.









المصدر : سبوتنك