تمساح عملاق يبتلع تمساحا آخر كاملا

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما يظهر لحظة ابتلاع تمساح ضخم لتمساح آخر بكل سهولة.

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ويظهر الفيديو تمساحا ضخما على ضفة أحد الأنهار، وقد وضع تمساحا أصغر حجما في فمه وراح يبتلعه.







ويبدو أن التمساح المفترس لم يكلف نفسه عناء تقطيع جسد التمساح الضحية، حيث أن الجزء الظاهر من جسد الفريسة يشير إلى أنه ابتلعه كاملا.









المصدر : سبوتنك