تمساح يختطف سمكة قرش من صياد

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات مذهلة ترصد اللحظة التي يسرق فيها تمساح سمكة قرش من صياد كان اصطادها، وذلك على بعد بوصات من قاربه.

اضافة اعلان



وكان الصياد، نات بارنز، على قاربه مع جاره، جيف تروتوين، عندما اصطادا سمكة قرش صغيرة الحجم قبالة سواحل أستراليا الغربية.



وبعدما اصطاد بارنز سمكة القرش بصنارته، فوجئ بظهور تمساح طوله 8 أقدام في يحاول خطفها منه في المياه.



ويبين الفيديو محاولة نات بارنز اجتذاب سمكة القرش ناحيته على القارب بواسطة صنارته، ورفض التمساح المفترس في المقابل التخلي عن وجبته بالإحكام عليها بفكيه القويين.



لكن في النهاية اقتنع نات بأنه لن يفوز في هذه المعركة وقطع خيط صنارته، ليترك صيده للتمساح الذي سبح بسمكة القرش إلى ضفة النهر ليلتهمها.



وأكد جيف تروتوين جار نات بارنز لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنه يصور الحياة البرية منذ 30 عاما، وصادف الكثير من التماسيح، ولكن لم يسبق له أن شهد التفاعل الذي حدث بين جاره والتمساح على سمكة القرش.



وقال: "كان الأمر مروعا، كان أمرا لا يصدق أن ترى شيئا قويا جدا عن قرب".

المصدر : سبوتنك







