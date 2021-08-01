تمساح يقتحم حوض سباحة منزلي في امريكا

الوكيل الاخباري - استيقظت عائلة في ولاية تكساس الأمريكية على مشهد مرعب، عندما شاهد أفرادها تمساحا، كان يختبئ في حوض السباحة، المتواجد داخل المنزل.

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ويظهر الفيديو شرطي يمسك بعصا طويلة مربوطة بخيط، لربطه حول وجه التمساح وإحكام القبضة عليه، حيث قام بسحبه وإخراجه من الحوض.



يذكر أن مشاهد تجول تلك الزواحف البرمائية الضخمة في المناطق السكنية يتكرر سنويا مع انطلاق موسم تزاوج التماسيح.





pic.twitter.com/izkf8n4Ygf NO TRESPASSING: Police in Texas removed an alligator who tried to go swimming in a family's hot tub in Fulshear before releasing it safely. https://t.co/bkbl6P4q75 July 31, 2021

المصدر : سبوتنك