الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 02:19 م

تمساح يقتحم حوض سباحة منزلي في امريكا



الوكيل الاخباري - استيقظت عائلة في ولاية تكساس الأمريكية على مشهد مرعب، عندما شاهد أفرادها تمساحا، كان يختبئ في حوض السباحة، المتواجد داخل المنزل.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو شرطي يمسك بعصا طويلة مربوطة بخيط، لربطه حول وجه التمساح وإحكام القبضة عليه، حيث قام بسحبه وإخراجه من الحوض.

يذكر أن مشاهد تجول تلك الزواحف البرمائية الضخمة في المناطق السكنية يتكرر سنويا مع انطلاق موسم تزاوج التماسيح.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FSaSjd_HOaI

روبوت ينجح بالجري 5 كيلومتر دون استخدام الكاميرات

Capture

إبداع يفوق الخيال لالتقاط صورة زفاف تاريخية في البرازيل

hqdefault

روسيا .. سيارة تدخل أسفل شاحنة مقطورة وتتجاوزها من بين عجلاتها !

p1bm16rag8atff051h601fj1r398

كيف يتناول تلاميذ اليابان طعامهم أثناء الدراسة؟

image

أثناء عواصف قوية في السويد.. كاميرا تسجل صواعق برق

610441244236044b4e6267ce

مقلب كوروني ينقلب على صاحبه في مترو موسكو