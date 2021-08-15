توقيف امرأة روسية تركت طفلة رضيعة في صندوق قمامة

الوكيل الاخباري - أوقفت أجهزة الأمن الروسية في موسكو امرأة تركت طفلة رضيعة في أحد صناديق القمامة بالمدينة، حسب بيان للجنة التحقيقات الفيدرالية السبت.

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وأوردت اللجنة أن ملفا جنائية تم فتحه بحق المرأة بتهمة "محاولة اغتيال رضيع".

فيما أشارت النيابة العامة في العاصمة الروسية إلى أن هوية المرأة البالغة 41 سنة من عمرها قد تم تحديدها.



كما نشرت النيابة العامة فيديو يظهر المرأة وهي تلقي كيسا وبه الرضيعة إلى صندوق القمامة وتغادر المكان وهي تتلفت حولها.



وقالت أجهزة أمن موسكو إن المشتبه بها اقتيدت إلى قسم شرطة للكشف عن جميع ملابسات الحادث، فيما جرى نقل الطفلة إلى المستشفى من أجل فحصها.



المصدر : روسيا اليوم