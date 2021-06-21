الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 11:51 ص

تونس.. فيديو يثير الضجة لدورية مرور تطلب رشوة من مواطن



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر طلب دورية مرور رشوة من أحد المواطنين.

اضافة اعلان


ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، الأحد، أنه تمّ فتح بحث تحقيق في الحادثة وتبيّن أوليّا أن الفيديو فيه مغالطات للرأي العام .

 



وأضاف الجبابلي أن "المدعي ارتكب مخالفة مرورية لعدم امتلاكه للوثائق القانونية للسيارة، حيث ادعى بالباطل ولم يقدم أي إثبات في ادعائه"، وأكد المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعني بالأمر بعد استشارة النيابة العمومية إذ تعلّقت به 3 قضايا عدلية.


واختتم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حديثه بالتأكيد على أن الدورية المرورية تعاملت بكل حرفية وضبط للنفس. 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
KyKWE0PHRN8

سائقة روسية ترتكب خطأ فادحا كاد يسبب كارثة

UP-woman-jumps-into-well-with-four-children

إخراج طفل هندي من حفرة ضيقة عمقها 30 مترا

social__0013_Hookah2

'بسبب النرجيلة ' شاب روسي يعتدي بالضرب المبرح على فتيات !

cfe3808d-9c16-46a6-a63b-6f463392cd06-BlackBear

دب أسود يدمر عددا من السيارات في بلدة أمريكية بحثا عن الطعام

download

افتتاح نصب تذكاري لجورج فلويد في نيويورك

tower-5425011_1280

طيار أمريكي يدخل في إعصار التنين ويقوم بتصوير الحادثة

أخبار متعلقة
Golden-Retriever-Slide-11

الصين .. كلب مخلص ينقذ طفلة من الغرق

Hippopotamus

فرس النهر يظهر مهاراته في السباحة ويطارد قارب سياح

Doc-P-829472-637582649968011053

عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت

DNO84gTzpLQ

لحظة سقوط طائرة داخل فوهة بركان في أيسلندا

57736013_303

فيضانات تجتاح نيوزيلندا

assetsphere-horses-01

فتاة صغيرة ترحب بالأحصنة بمشهد طريف