تونس.. فيديو يثير الضجة لدورية مرور تطلب رشوة من مواطن

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر طلب دورية مرور رشوة من أحد المواطنين.

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، الأحد، أنه تمّ فتح بحث تحقيق في الحادثة وتبيّن أوليّا أن الفيديو فيه مغالطات للرأي العام .





وأضاف الجبابلي أن "المدعي ارتكب مخالفة مرورية لعدم امتلاكه للوثائق القانونية للسيارة، حيث ادعى بالباطل ولم يقدم أي إثبات في ادعائه"، وأكد المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعني بالأمر بعد استشارة النيابة العمومية إذ تعلّقت به 3 قضايا عدلية.



واختتم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حديثه بالتأكيد على أن الدورية المرورية تعاملت بكل حرفية وضبط للنفس.

المصدر : سبوتنك



