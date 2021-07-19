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الإثنين، 19-07-2021 11:01 ص

تونس .. مدير مستشفى ينهار باكيا بعد نفاذ الاكسيجين!



الوكيل الاخباري - تهيمن في تونس حالة من الصدمة والحزن، مع تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مدير مستشفى وهو يبكي خوفاً على حياة عشرات المصابين بفيروس كورونا، مع اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين.

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يظهر في الفيديو حبيب وشّام، مدير مستشفى "ماطر" المحلي في محافظة بنزرت شمال، ويقول وهو يبكي إنه غير قادر على إنقاذ أرواح 40 مصاباً؛ بسبب اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين، بحسب المقطع المصور.


 

من جهته وصف رئيس بلديّة ماطر ، الوضع الصحّي بالكارثي ، مشدّدا على ضرورة تركيز مستشفى ميدانيا في أقرب الآجال.

 

 

المصدر : nessma.tv


 




 

 


 

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