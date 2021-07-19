تونس .. مدير مستشفى ينهار باكيا بعد نفاذ الاكسيجين!

الوكيل الاخباري - تهيمن في تونس حالة من الصدمة والحزن، مع تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مدير مستشفى وهو يبكي خوفاً على حياة عشرات المصابين بفيروس كورونا، مع اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين.

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يبكـي بحرقة ويستغيث بسبب نفاذ الاوكسجين والمرضى في حالة حرجة جدا.💔😢

اللهم ألطف بهم يارب ✏️شاهد.. في تونس.. مدير مستشفى ( ماطر )يبكـي بحرقة ويستغيث بسبب نفاذ الاوكسجين والمرضى في حالة حرجة جدا.💔😢اللهم ألطف بهم يارب pic.twitter.com/kmVX0nDr64 July 18, 2021



يظهر في الفيديو حبيب وشّام، مدير مستشفى "ماطر" المحلي في محافظة بنزرت شمال، ويقول وهو يبكي إنه غير قادر على إنقاذ أرواح 40 مصاباً؛ بسبب اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين، بحسب المقطع المصور.





من جهته وصف رئيس بلديّة ماطر ، الوضع الصحّي بالكارثي ، مشدّدا على ضرورة تركيز مستشفى ميدانيا في أقرب الآجال.





المصدر : nessma.tv