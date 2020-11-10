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الثلاثاء، 10-11-2020 08:53 ص

ثعبان طوله 4 أمتار في شبكة صياد تايلاندي.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصياد تايلندي وجد شيئا يختلف تماما عما كان يستوجب أن يجده في شبكته.

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وحسبما تبين في الفيديو وجد الصياد كريانجساك أوراشون البالغ من العمر 49 عامًا ثعبانا ضخمًا يبلغ طوله أربعة أمتار داخل شبكته بعد سحبها لتفقد الصيد.

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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