ثعبان طوله 4 أمتار في شبكة صياد تايلاندي.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصياد تايلندي وجد شيئا يختلف تماما عما كان يستوجب أن يجده في شبكته.

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وحسبما تبين في الفيديو وجد الصياد كريانجساك أوراشون البالغ من العمر 49 عامًا ثعبانا ضخمًا يبلغ طوله أربعة أمتار داخل شبكته بعد سحبها لتفقد الصيد.

المصدر : سبوتنيك

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