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الإثنين، 17-10-2022 04:54 م

ثعبان عملاق داخل حافلة مدرسية في الهند-فيديو

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الوكيل الإخباري - تفاجئ طلاب إحدى المدارس في ولاية هندية بضيف غير متوقع في حافلتهم، عبارة عن ثعبان عملاق.

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ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديان إكسبريس"، ثعبان بوزن 80 كيلوغراما، عالقة في حافلة مدرسة بولاية أوتار براديش.

ويتم سحب الثعبان من قبل رجل يحمل عصا، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الذعر.

 

ويسمع هتاف المتفرجين بعد سحب الثعبان بالكامل، علما أن طوله كان يبلغ 11 قدما (3.3 أمتار تقريبا).


وبعد الإمساك به في عملية استغرقت ساعة كاملة من قبل مسؤولي إدارة الغابات، تمّ إطلاق الثعبان في البرية.

 

 

 

سكاي نيوز

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