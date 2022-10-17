ثعبان عملاق داخل حافلة مدرسية في الهند-فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجئ طلاب إحدى المدارس في ولاية هندية بضيف غير متوقع في حافلتهم، عبارة عن ثعبان عملاق.





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ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديان إكسبريس"، ثعبان بوزن 80 كيلوغراما، عالقة في حافلة مدرسة بولاية أوتار براديش.





ويتم سحب الثعبان من قبل رجل يحمل عصا، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الذعر.

ويسمع هتاف المتفرجين بعد سحب الثعبان بالكامل، علما أن طوله كان يبلغ 11 قدما (3.3 أمتار تقريبا).



وبعد الإمساك به في عملية استغرقت ساعة كاملة من قبل مسؤولي إدارة الغابات، تمّ إطلاق الثعبان في البرية.



Python in the engine of the school bus at Raibareli. Most reluctant student…Python in the engine of the school bus at Raibareli. pic.twitter.com/YC9TadaW0v October 16, 2022

سكاي نيوز