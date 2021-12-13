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الإثنين، 13-12-2021 12:15 م

ثعلب يضحك بصوت عال كالأطفال



الوكيل الاخباري - عرضت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو طريف يظهر ثعلبا يدعى "ديكسي" وهو يضحك بصوت عال فيما كانت تداعبه سيدة تدعى ميكايلا راينز.

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وأوضحت الشبكة الأمريكية إن راينز هي مؤسسة منظمة غير ربحية تسمى "أنقذ ثعلبا"، وتظهر في الفيديو وهي تداعبه وتدغدغه فيما يضحك الثعلب بصوت يشبه إلى حد كبير صوت الأطفال.

 



وقال مدير متجر حيوانات يدعى، جيسي سوانسون، إن راينز تربطها علاقة خاصة بالثعالب ديكسي، وذلك بعد أن تم إنقاذ الحيوان من مزارع الفراء.


المصدر : سبوتنك

 

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