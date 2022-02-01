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الثلاثاء، 01-02-2022 10:10 ص

ثور يقتحم مدرسة ابتدائية في العراق



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يقتحم مدرسة ابتدائية في مدينة البصرة العراقية.

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ووثق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اقتحام الثور للمدرسة، مسببا حالة كبيرة من التدافع والهلع بين الطلاب وكل من كان موجودا في فناء المدرسة في ذلك الوقت.


وذكر ناشرو الفيديو إن الثور الهائج أحدث إصابات بين التلاميذ، وفيما يبدو أن الثور كان مربوطا وتمكن من الإفلات من صاحبه فيما بقي الحبل معلقا في رأسه ورقبته.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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