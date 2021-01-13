جامعة صينية تحول الثلوج إلى لوحة فنية ضخمة

الوكيل الاخباري - ترتبط بعض الأنشطة الرياضية بموسم تساقط الثلوج في العديد من المناطق حول العالم وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الفنية.
وتشهد بعض المناطق في الصين تساقط الثلوج بكثافة جعلت البعض يستخدم طبقة الثلوج المتساقطة على الأرض لرسم لوحة فنية مبهرة.
Students from the Dalian University of Technology create massive snow paintings in NE China's Liaoning, sending their best wishes to the motherland. pic.twitter.com/d7PLWEkZL4— Beautiful China (@PDChinaLife) January 12, 2021
وتقول الصفحة إن طلاب من الجامعة استطاعوا رسم لوحة فنية ضخمة على طبقة الثلج وكتابة كلمات بألوان مختلفة تحمل رسالة تقدير لبلادهم.
المصدر : سبوتنك