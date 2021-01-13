جامعة صينية تحول الثلوج إلى لوحة فنية ضخمة

الوكيل الاخباري - ترتبط بعض الأنشطة الرياضية بموسم تساقط الثلوج في العديد من المناطق حول العالم وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الفنية.



وتشهد بعض المناطق في الصين تساقط الثلوج بكثافة جعلت البعض يستخدم طبقة الثلوج المتساقطة على الأرض لرسم لوحة فنية مبهرة.



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Students from the Dalian University of Technology create massive snow paintings in NE China's Liaoning, sending their best wishes to the motherland. pic.twitter.com/d7PLWEkZL4 January 12, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفول تشاينا" على "تويتر" جامعة داليان الواقعة في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، حيث غطتها الثلوج بصورة كاملة.



وتقول الصفحة إن طلاب من الجامعة استطاعوا رسم لوحة فنية ضخمة على طبقة الثلج وكتابة كلمات بألوان مختلفة تحمل رسالة تقدير لبلادهم.

المصدر : سبوتنك







