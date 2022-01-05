جاموس يفاجئ زوار حديقة حيوان بتصرف نبيل

الوكيل الاخباري - فاجأ جاموس زوار حديقة حيوان بفعل نبيل، حين قرر مساعدة سلحفاة انقلبت على ظهرها.
وتظهر لقطات الفيديو، الذي لاقى استحسانا كبيرا من قبل متابعي منصة "تيك توك"، جاموسا يقف في حظيرة بالقرب من شجرة، ويميل رأسه إلى الأرض، ليدرك المشاهد فيما بعد أن محاولته تلك كانت عبارة عن فعل مساعدة لسلحفاة انقلبت على ظهرها، حيث من المعروف أن السلحفاة لا يمكن أن تنقذ نفسها، ويبدو أن الجاموس قد اتخذ قرارا حاسما في تلك اللحظة، بأن يكون المنقذ لذلك الكائن المسكين.
@pubity He looks so proud after 😭 #animals #animal #wholesome #cute #funny #buffalo #turtle #fyp @sanam ♬ original sound - pubity
المصدر : سبوتنك
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