الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

الدفاع المدني يتعامل مع 1293 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

ابو عاقولة: ارتفاع عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى سوريا

الحكومة تتكفل بعلاج الطفلة تغريد النّوباني

شركس محافظاً للبنك المركزي خلفاً لفريز

الأربعاء، 05-01-2022 11:19 ص

جاموس يفاجئ زوار حديقة حيوان بتصرف نبيل



الوكيل الاخباري - فاجأ جاموس زوار حديقة حيوان بفعل نبيل، حين قرر مساعدة سلحفاة انقلبت على ظهرها.

اضافة اعلان


وتظهر لقطات الفيديو، الذي لاقى استحسانا كبيرا من قبل متابعي منصة "تيك توك"، جاموسا يقف في حظيرة بالقرب من شجرة، ويميل رأسه إلى الأرض، ليدرك المشاهد فيما بعد أن محاولته تلك كانت عبارة عن فعل مساعدة لسلحفاة انقلبت على ظهرها، حيث من المعروف أن السلحفاة لا يمكن أن تنقذ نفسها، ويبدو أن الجاموس قد اتخذ قرارا حاسما في تلك اللحظة، بأن يكون المنقذ لذلك الكائن المسكين.

 

@pubity He looks so proud after 😭 #animals #animal #wholesome #cute #funny #buffalo #turtle #fyp @sanam ♬ original sound - pubity


وجاء قرار الجاموس بتقديم مساعدته اللطيفة باستخدام قرنه ليتمكن صديقه وشريكه في الحديقة أن يعود على قدميه من جديد.

وكان هذا الفعل النبيل للجاموس بمثابة مفاجأة كبيرة لزوار حديقة الحيوانات، حيث بادلوه بالهتافات فرحا لإتمامه عملية الإنقاذ بنجاح، ممتدحين البطل الذي يبدو أنه فهم تلميحاتهم، حيث تراه في نهاية الفيديو يختال بمشيته وكأنه يقول لهم "نعم، لقد فعلتها".


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-611475641

الثلوج تكسو جبل الشيخ في الجولان المحتل

aSnoM-qIcAs

شاهد.. احتجاج سائقي سيارات الأجرة في شوارع إسطنبول

04xp-snowrecovery-3swap-superJumbo-v4

الولايات المتحدة.. انقطاع طريق سريع إثر عاصفة ثلجية حاصرت السيارات

tigon

نقل حيوان 'اللايغر' إلى محميته الخاصة في روسيا

Steve+De+Neef+2

قرش 'الوحش ماكو' يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز

3049981568_cf743c345e_c

فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية