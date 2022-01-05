جاموس يفاجئ زوار حديقة حيوان بتصرف نبيل

الوكيل الاخباري - فاجأ جاموس زوار حديقة حيوان بفعل نبيل، حين قرر مساعدة سلحفاة انقلبت على ظهرها.

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وتظهر لقطات الفيديو، الذي لاقى استحسانا كبيرا من قبل متابعي منصة "تيك توك"، جاموسا يقف في حظيرة بالقرب من شجرة، ويميل رأسه إلى الأرض، ليدرك المشاهد فيما بعد أن محاولته تلك كانت عبارة عن فعل مساعدة لسلحفاة انقلبت على ظهرها، حيث من المعروف أن السلحفاة لا يمكن أن تنقذ نفسها، ويبدو أن الجاموس قد اتخذ قرارا حاسما في تلك اللحظة، بأن يكون المنقذ لذلك الكائن المسكين.



وجاء قرار الجاموس بتقديم مساعدته اللطيفة باستخدام قرنه ليتمكن صديقه وشريكه في الحديقة أن يعود على قدميه من جديد.وكان هذا الفعل النبيل للجاموس بمثابة مفاجأة كبيرة لزوار حديقة الحيوانات، حيث بادلوه بالهتافات فرحا لإتمامه عملية الإنقاذ بنجاح، ممتدحين البطل الذي يبدو أنه فهم تلميحاتهم، حيث تراه في نهاية الفيديو يختال بمشيته وكأنه يقول لهم "نعم، لقد فعلتها".

المصدر : سبوتنك