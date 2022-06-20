جسر زجاجي معلق لمحبي المغامرة في جورجيا

الوكيل الإخباري-افتتحت جورجيا، الأسبوع الماضي، جسرا زجاجيا يضم منصة على شكل الماسة كبيرة في منطقة داشباشي.



ويمتد الجسر الذي يقع على بعد ساعتين من العاصمة الجورجية تبليسي، على طول 240 مترا، بينما يبلغ ارتفاعه 280 مترا.



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ويوفر الجسر والمنصة فرصة لمشاهدة مناظر طبيعية مميزة، تشمل شلالات مياه وكهوفا، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.



وأشرفت شركة "كاس غروب" الاستثمارية على تشييد الجسر الذي صنع من الزجاج والحديد الصلب، واستغرق إنجازه حوالي ثلاثة أعوام.



ويضم الجسر أيضا شبكة من الخطوط المعلقة التي تمكّن الزوار من تجربة قيادة الدراجات الهوائية عليها.



وتبلغ تكلفة المشروع الذي يسعى العاملون عليه لإدخاله لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتباره أطول هيكل معلق في العالم، 40 مليون دولار، حيث يجري العمل حاليا على تشييد أجنحة للضيوف بالقرب من الجسر.





جدير بالذكر أن افتتاح الجسر أمام الزوار جاء في ذات اليوم الذي أعلنت فيه جورجيا عن إلغاء كافة المتطلبات والإجراءات المفروضة من جرّاء تفشي فيروس كورونا أمام السياح.









جسر زجاجي بارتفاع240 متر يحبس الأنفاس

هل يمكنك عبوره؟

فوق كانيون داشباشي(Dashbashi Canyon)في منطقة تسالكا

(Tsalka region)

من المتوقع أن يجتذب مليون سائح في العام

تقع محمية وادي داشباشي على بعد110 كم غرب تبليسي بالقرب من بحيرة تسالكا

وبه أروع مناظر الشلالات في جورجيا. في جورجيا 🇬🇪جسر زجاجي بارتفاع240 متر يحبس الأنفاسهل يمكنك عبوره؟فوق كانيون داشباشي(Dashbashi Canyon)في منطقة تسالكا(Tsalka region)من المتوقع أن يجتذب مليون سائح في العامتقع محمية وادي داشباشي على بعد110 كم غرب تبليسي بالقرب من بحيرة تسالكاوبه أروع مناظر الشلالات في جورجيا. pic.twitter.com/hzbBRY5cON June 18, 2022





سكاي نيوز

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