جسر مرعب يسقطك أمتاراً لقبر مائي.. لكنه آمن!

الوكيل الاخباري - مع انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تظهر من وقت لآخر صور، قد تثي جدلا، خصوصا وأنها تعتمد على ما تراه أولا.



كما تجتاح تلك الصور والاختبارات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بشكل واسع عبر التعليقات.

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ومؤخراً، انتشرت صورة لطريق طويل آخره انزلاق نحو بحيرة عميقة تختفي السيارات بمجرد المرور فوقه ما يوحي بأنها تسقط في المياه وتغرق.







إلا أن جسر Storseisundet في النرويج يبدو أنه بني من زاوية معينة تقودك بالنهاية إلى حافة شديدة الانحدار ومن ثم إلى طريق آخر موازٍ للبحيرة.



ورغم أن الطريق تبدو كأنها تأخذك للهاوية فإنها في الحقيقة مجرد وهم بصري يظهر من زوايا معينة وكأنه يتسبب بعودة سائقي السيارات إلى الوراء، لتجنب ما يشبه السقوط في القبر المائي.



آمن تماماً

ليتبيّن أن الجسر آمن تماماً، ولا يمكن أن تسقط منه السيارات إلى الأعماق الجليدية التي تقع على عمق 23 مترًا.



وبمجرد أن يبدأ السائقون بالعبور يختفي المنعطف من أمامك تماما لتستمر رحلتك بشكل طبيعي.



ويقع الجسر على طريق المحيط الأطلسي الذي يبلغ طوله 5 أميال، تم تشييده في عام 2005، كما أصبح يتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح المعجبين.

المصدر : العربية





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