جندي أمريكي سابق يحبط سطوا مسلحا بحركة مفاجئة

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر شجاعة جندي سابق بالبحرية الأمريكية في إحباط سطو مسلح.

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تم تسجيل الفيديو بواسطة كاميرات مراقبة من داخل إحدى محطات الوقود في ولاية أريزونا الأمريكية، ويظهر المقطع الجندي السابق داخل المحطة لحظة دخول لص مسلح.





انتبه الجندي لدخول اللص ليلتفت له ويباغته بهجوم سقط على إثره اللص أرضا، فيما تمكن الجندي من الاستحواذ على سلاح اللص محبطا بذلك عملية السطو.







المصدر : سبوتنك

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