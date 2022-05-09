جنون أب.. عراقي يضع سيجارة بفم ابنه ليقنصها بكلاشينكوف!

الوكيل الاخباري - أثار أب عراقي الغضب رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يطلق رصاصة على سيجارة وضعها بفم ابنه الصغير.



أظهر الأب ، في جنوب العراق ، مهاراته في القنص بينما كان يطلب من ابنه أن يضع السيجارة في فمه.

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في الفيديو ، التقط الأب بندقية كلاشينكوف ومشي على بعد أمتار قليلة من الكاميرا ، حيث يرفع ابنه ذقنه وبفمه السيجارة المراد قنصها، من ثم يجلس الأب على الأرض ويصوب نحو الهدف قبل سحب الزناد.







يبقى الولد ساكناً حتى يطلق والده رصاصة ، ثم يزيل الاب السيجارة ، ويمررها إلى والده ، الذي يتفاخر بمهاراته بالقنص أمام الكاميرا.



فيما أثارت تلك اللقطات غضب المشاهدين عبر الإنترنت وحثوا الشرطة المحلية على اتخاذ إجراء، كما دعا البعض فعل الأب يجب أن يعامل على أنه محاولة قتل.

المصدر : صدى البلد

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