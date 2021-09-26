الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الامن العام يحذر السائقين في عمان

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

الأحد، 26-09-2021 04:26 م

جواميس تنفذ استراتيجية الاتحاد قوة لإنقاذ فرد من فخ أسود



الوكيل الاخباري - نفذ قطيع من الجواميس استراتيجية فريدة بهدف إنقاذ أحد أفراد القطيع من مجموعة لبؤات جائعة، بعد أن وقع بفخ مميت نفذته الأسود.

اضافة اعلان


تظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "Latest Sightings" المتخصصة بعالم الحيوان على "يوتيوب" 8 لبؤات تنفذ هجوما على قطيع من الجواميس البرية.


ولاحقت اللبؤات قطيع الجواميس لمدة من الوقت بهدف إرهاق أفراد القطيع، واستدرجته نحو أحد السواتر الترابية، الأمر الذي جعل الجواميس تضطر لقطعه، حيث علق جاموس هرم على حافة الساتر الترابي، الأمر الذي جعله يواجه موتا حقيقيا، حيث تقدمت اللبؤات وحاولت افتراسه أكثر من مرة.

 

 

وتدخل قطيع الجواميس على الفور وعاد أدراجه نحو الجاموس العالق، حيث التفّ حوله حتى تمكن من الفرار، وهي ميزة تشترك فيها الجواميس بهدف حماية أنفسها من الحيوانات المفترسة، حيث تعتمد على اتحاد أفراد القطيع وكثرته للدفاع عن أنفسها.


المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-Corvus-corax

غراب يعترض طائرة دون طيار ويسقط حمولتها في أستراليا

rome-italy-capital-country

خنازير برية تجتاح شوارع روما وتطارد المارة

d8eel6mbqho51

هذا ما تبدو عليه جولة مع هرقل .. أضخم لايغر أمريكي في العالم

16972254027_ca7439993f_k-e1629196874467

ماليزيا .. عملية نوعية لتحرير جرو اختطفه قرد 3 أيام

614bc53c8346ba45ba75d13d_o_U_v2

انفجار بيضة في يد شرطي أمريكي بعد سلقها بالميكرويف

geese-2655516__480

مجموعة إوز تعطل حركة قطار في البيرو

أخبار متعلقة
Crocodile

فتاة معلقة فوق تماسيح 'متعطشة للدماء'.. مشهد أطاح بالملايين

614c3a96423604635b37664e

فتاة تنجو بأعجوبة من حادثة دهس قطار سريع في هولندا

skynews-dog-cat-pets-animals_5266678

كلب يطارد قطا إلى قمة الهاوية

GettyImages-1164887104_Craig-Lambert-2faf563

حوت أحدب يفاجئ راكبي أمواج بقفزة هائلة أخرج فيها كامل جسمه