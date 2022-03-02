جورجيا .. هجوم قطيع من الأبقار على منزل سيدة بعد هروبهم من مزرعة

الوكيل الاخباري - بشكل غريب ومفاجىء ومضحك بعض الشيء، هاجم قطيع من الأبقار فناء منزل سيدة من جورجيا.

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وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية غزت الأبقار الفناء الأمامي لبيت المرأة ودخلت بين شجيراتها.



وعن كواليس ما حدث، قالت صاحبة المنزل وتدعي أليشا إن الأبقار هربت من مزرعة ألبان قريبة.





ووثقت كاميرات المراقبة لحظات تجول الأبقار في الشارع السكني لبيت السيدة في الساعة الثالثة صباحاً، الاثنين.



ولسوء حظ السيدة مضغت الأبقار البيضاء اللون والسوداء المناظر الطبيعية للأشجار مما ترك السيدة في صدمة كبيرة من أمرها.



من جانبها، علقت مزرعة الأبقار في صباح اليوم التالي أنها المرة الأولى التي تهرب فيها الأبقار أو تزور منزلاً في المنطقة.

المصدر : صدى البلد

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