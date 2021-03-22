جيوش الفئران تجتاح مزرعة أسترالية

الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر اجتياح آلاف من الفئران لإحدى المزارع الأسترالية.

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وقالت الصحيفة إن أعدادا كبيرة من الفئران تنتشر في المناطق الريفية في أستراليا بعد موسم حصاد الحبوب، ما يسبب تدمير المحاصيل، فيما تواصل البلاد محاربة طاعون القوارض الذي خرج عن السيطرة.







وشهد السكان في نيو ساوث ويلز وجنوب كوينزلاند انفجارًا في أعداد الفئران في الأشهر الأخيرة، وغزوها للمنازل والحقول وصوامع الحبوب، كما اكتشف بعض السكان وجود الفئران في خطوط المياه الخاصة بهم.









