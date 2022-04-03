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الأحد، 03-04-2022 11:27 ص

حادث سير طريف..'كأن شيئا لم يكن والسلام' - متداول



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لحادث طريف، يوثق سقوط رجل عن دراجته النارية، ونهوضه كأن شيئا لم يكن.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية والترفيهية هذا المقطع، حيث وثقت كاميرات مراقبة رجلا كان يقود دراجة نارية، فقد توازنه ليسقط ودراجته على الأرض، ولكنه نهض سريعا واستعاد توازنه، وتوجه نحو شخص ظهر في الفيديو وألقى التحية عليه، كأن شيئا لم يحدث، في حين أن الدراجة بقيت وسط الطريق.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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