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الإثنين، 27-12-2021 03:52 م

حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لحادث سيارة تقودها فتاة أثار عاصفة من السخرية.

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ووثقت كاميرا مراقبة حادث سيارة تقودها فتاة في أحد شوارع منطقة شبرا، حيث فوجئ الأهالي بانقلابها على سيارات أخرى تصف في الشارع، وبشكل فكاهي.

 



وسارع المارة من الشباب بمساعدة الفتاة ورفع السيارة لحين قيام صاحب السيارة الأخرى بالمرور من أسفلها، ثم أعادوها مرة أخرى وسط دهشة الجميع.


وأثار الحادث سخرية كبيرة على مواقع التواصل فيما طالب المغردون بمحاسبة الفتاة مرتكبة الحادث لقيادتها سيارة بدون حصولها على قدر كبير من التدريب يؤهلها للقيادة.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

 

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