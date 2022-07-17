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الأحد، 17-07-2022 03:37 م

حاولت أن تنقذ طفلها فسقطت خلفه .. لحظات تخطف الأنفاس لعملية انقاذ زوج من الأفيال

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الوكيل الإخباري-تكللت عملية إنقاذ لزوج من الأفيال بالنجاح وذلك في وسط هطول أمطار غزيرة في إقليم ناخون نايوك، وسط البلاد.

وفي تفاصيل الحادثة سقط فيل يبلغ من العمر عاما واحدا في حفرة لتصريف المياه ،وحاولت الأم المذعورة إنقاذ طفلها، سقطت هي الأخرى بعد فترة وجيزة في ذات الحفرة.

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واستلزمت عملية الإنقاذ استخدام رافعة وحفارة ومعدات إنعاش.من قبل أطباء بيطريون وموظفو حديقة حيوانات في تايلاند.


أما في تفاصيل عملية الإنفاذ فقد استخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم للخارج، و أجري لها إنعاش، ثم تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الفيل الصغير من الحفرة بعد مرور ثلاث ساعات.

 

 

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