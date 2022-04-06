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الأربعاء، 06-04-2022 10:31 ص

"حبار الفراولة" الغريب بعين زرقاء وأخرى خضراء



الوكيل الاخباري - استطاع علماء رصد وتصوير مشاهد نادرة جدا لـ"حبار فراولة" مذهل مع عين زرقاء صغيرة وأخرى خضراء كبيرة في "منطقة الشفق" قبالة سواحل كاليفورنيا.

قام علماء البحار بتصوير "حبار الفراولة" أو ما يطلق عليه علميا اسم (Histioteuthis heteropsis) على عمق 2378 قدما في وادي مونتيري، وهو واد عميق تحت البحر في خليج مونتيري قبالة كاليفورنيا.

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يُعرف هذا العمق من المحيط باسم "منطقة الشفق" أو منطقة البحار المتوسطة، حيث يوجد القليل جدا من الضوء، وتعتمد الكائنات في تلك المناطق على صور الظل لصيد فرائسها.


ويشير اسم الحبار (حبار الفراولة) إلى لونه الأحمر ووجود حوامل ضوئية (بقع مضيئة) منتشرة على طول جسمه تجعله يظهر مثل فاكهة الفراولة التي تمتلك بذور على جدارها.


وبحسب "ديلي ميل"  فقد التقط الباحثون هذه المشاهد من خلال تسليط الضوء على الحبار من غواصة غير مأهولة رصدته في الأعماق.

 

 

 

المصدر : البيان

 

 

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