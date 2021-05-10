الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

بلدية دير علا تخصص موقعا للبسطات العشوائية في سوق الصوالحة

الاحتلال يصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى بعد اغلاقه بالكامل

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

قطاع الألبسة: تقليص ساعات الحظر بالعيد لا يخدم القطاع

الارصاد : الاجواء في العيد مناسبة للتنزه في بعض الاماكن

الأوقاف : إعداد أكثر من 1300 مصلى لإقامة صلاة العيد في المملكة

وفيات الإثنين 10/5/2021

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

الإثنين، 10-05-2021 12:13 م

حزام الأمان فضحه.. سيناتور أميركي يحضر اجتماعا أثناء القيادة



الوكيل الاخباري - بخلفية مكتب "وهمية" يوفرها تطبيق "زووم"، حضر عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو أندرو برينر مؤخراً اجتماع مجلس قيادة الولاية أثناء قيادة سيارته.

اضافة اعلان

فلولا ظهور حزام أمان القيادة على صدره، بدا أن برينر كان في مكتبه خلال الاجتماع، الذي يناقش تعديلات على ميزانية الولاية، عبر "زووم".

 

ولحظه العاثر، عُقد الاجتماع في نفس اليوم الذي بدأ فيه المجلس التشريعي للولاية مناقشة مشروع قانون لمعاقبة "السائقين المُشتتين"، ما تسبب له في إحراج مضاعف.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، بدأ برينر، السيناتور الجمهوري البالغ 50 عاماً، الاجتماع جالساً في سيارته المتوقفة. وبعد بضع دقائق غادر الاجتماع لفترة وجيزة قبل الظهور مرة أخرى وإضافة خلفية افتراضية ليبدو كما لو كان جالساً في مكتب منزله.

 


"لم أكن مُشتتاً"
إلى ذلك قال برينر لصحيفة محلية: "لم أكن مُشتتاً... كنت أنتبه للقيادة وأستمع إلى الاجتماع... عقدت اجتماعين متتاليين في مواقع منفصلة"، موضحاً: "لا أهتم بالفيديو... بالنسبة لي. إنها مثل المكالمة الهاتفية".


ومن شأن قانون القيادة الجديد، الذي تم تقديمه الاثنين الماضي، أن يحظر القيادة أثناء استخدام "أجهزة الاتصالات الإلكترونية"، ما يجعل كتابة أو إرسال أو قراءة النصوص أو مشاهدة أو تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور أو البث المباشر أثناء القيادة أمر غير قانوني. وستكون العقوبات المفروضة على مَن يتعرض لحادث أثناء استخدام الهاتف تشبه تلك التي تُمنح للسائقين تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
NINTCHDBPICT000652383480

إنقاذ حوت عالق في بوابة نهر التايمز بلندن

Nature-Thumbnails-Template_ShortFilms

حيوان السرقاط يتسكع على ظهر سلحفاة بحرية

Beautiful-China-Great-Wall

احتشاد أعداد هائلة فوق سور الصين العظيم

257114-1600x1030-how-properly-do-laundry

خدعة بصرية.. وجه مرعب يظهر من خلال ملابس الغسيل ويختفي

s73184_associated_03

زوبعة عنيفة في مدينة سويدية

15-Minute-Pizza-WS-Thumbnail

ابتكار جديد يقدم لك البيتزا خلال 3 دقائق فقط في إيطاليا

أخبار متعلقة
gorilla.1

لقطات مؤثرة لغوريلا تلعب مع حفيدتها الصغيرة