الوكيل الإخباري - قامت مجموعة من الأشخاص بإنقاذ فرس من فصيلة "موستانج" بعدما هرب من إسطبل ليعلق وسط بحيرة متجمدة.

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المجموعة جرت الحصان، الذي يزن 544 كيلوغرامًا، إلى الشاطئ، على بعد 150 ياردة من حيث سقط في الجليد.



بحسب دي جي رايان، أحد المنقذين، فإن العملية لم تخل من الضغوط الإضافية، فقد كانت درجة الحرارة 5 تحت الصفر، وسُمك الجليد كان 10 سنتيمترات فقط، ما يعني أن شركة القطر لا تستطيع إحضار معدات ثقيلة، لذلك اكتفى رجال الإنقاذ بالحبال وأحزمة النايلون.

وبحسب أحد موظفي شركة القطر، فإن "أصعب جزء هو إعداد الحصان لنتمكن من سحبه بأمان"، لكن المجموعة تمكن من إخراج الفرس وهو يتعافى الآن لدى طبيب بيطري.





حصان يعلق وسط بحيرة متجمدة بعد هروبه من إسطبل.. شاهد كيف تم إنقاذه https://t.co/f2knBqpg8J December 20, 2022

CNN

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