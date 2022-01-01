حفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية

الوكيل الاخباري - ابتلعت حفرة عملاقة عددا من المنازل بكل محتوياتها وملحقاتها في ولاية فلوريدا الأمريكية نتيجة هبوط أرضي، مسببة خسائر مادية جسيمة.

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ونقلت قناة "ViralHog" عن أحد رجال الإطفاء في فلوريدا قوله بأنه بسبب ظهور تلك الحفرة تم إخلاء نحو خمسة منازل.





ويظهر مقطع فيديو متداول رجال الحماية المدنية يقفون على مكان مرتفع إلى جوار الحفرة فيما تنهمر الأمطار بغزارة في موقع الحادث، وتظهر الحفرة العميقة متاخمة لعدد من المنازل قاومت الانهيار.







المصدر : سبوتنك

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