حقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو طريف لغوريلاتين تحت المطر في لندن

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو طريف تظهر فيه غوريلاتان تركضان بسرعة نحو حظيرتهما هربًا من المطر في حديقة حيوان في لندن.

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وتحت عنوان "المشاهدون ضحكوا حتى اغرورقت أعينهم بالدموع"، نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الفيديو الغريب الذي حقق 33 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو تسابق الغوريلاتين بلطف وذكاء بحثًا عن مأوى تحت الأمطار؛ حيث وضعت إحداهما يدها على رأسها وهي تجري نحو مكان مغلق.



ولعل الأمر الأكثر غرابة هو أن الغوريلا الثانية أمسكت بما يشبه "السترة" لتحمي نفسها من مياه الأمطار.



ثم تتبع الكاميرا الغوريلا الأخرى وهي تشق طريقها عبر البوابة بعيدًا عن الأنظار.

وبعد ذلك اختفت كلا الغوريلاتين عبر بوابة في مقدمة السياج، دون أن يعلم المشاهدون بمصيرهما.

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