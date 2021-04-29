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الخميس، 29-04-2021 12:31 م

حكم يوقف مباراة كرة قدم في الدوري الإنكليزي للسماح للاعب بالإفطار



الوكيل الاخباري - توقفت مباراة فريق "ليستر سيتي" وضيفه "كريستال بالاس" ضمن بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لبعض الوقت، بهدف السماح لأحد اللاعبين بالإفطار.

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وأوقف الحكم الانكليزي، غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.

 


ونشر اللاعب فوفانا تغريدة بعد المباراة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أبدى فيها امتنانه وشكره لرابطة الدوري الإنكليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح له بتناول الإفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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