حكم يوقف مباراة كرة قدم في الدوري الإنكليزي للسماح للاعب بالإفطار

الوكيل الاخباري - توقفت مباراة فريق "ليستر سيتي" وضيفه "كريستال بالاس" ضمن بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لبعض الوقت، بهدف السماح لأحد اللاعبين بالإفطار.
وأوقف الحكم الانكليزي، غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، تزامنا مع أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا الإفطار، حيث قام بشرب الماء والعصائر.
Pausing the game to let Wesley Fofana break his fast, you love to see it ❤️ pic.twitter.com/RcXRgfVIY3— SK 🔰 (@UtdSk_) April 27, 2021
Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021
المصدر : سبوتنك