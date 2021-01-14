حلاق صيني يستخدم سيخ حديد ساخن مع زبائنه

الوكيل الاخباري - تتباين أساليب ووسائل تهذيب الشعر من مكان إلى آخر حول العالم، وفقا لاختلاف الثقافات، وفي كل مكان تكون هناك علامة مميزة للحلاق.



اضافة اعلان



ورغم وجود الكثير من الوسائل المتطورة لتهذيب الشعر، إلا أن بعض الوسائل التراثية لا تزال مستخدمة في بعض البلدان مثل الصين.



ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية طريقة مدهشة لتهذيب الشعر يتم استخدامها منذ نحو 7 عقود.





Hot headed: meet the Chinese barber who has been using a hot iron bar to trim his customers’ hair for more than 70 years pic.twitter.com/2gmJBIxg7K January 13, 2021



وتعتمد تلك الطريقة على استخدام الحلاق لسيخ حديدي ساخن وتمريره فوق شعر الزبائن لإزالته بمستويات متفاوتة اعتمادا على مهارة الحلاق الذي يستخدمه بدقة عالية.



ولأن درجة حرارة السيخ الحديدي تكسبه اللون الأحمر، فإنه لا يمكن لأي شخص عادي استخدام هذا السيخ الذي يمكن أن يحرق أي جزء من جلد الإنسان في حالة حدوث أي خطء غير مقصود.







المصدر : سبوتنك



