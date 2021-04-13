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الثلاثاء، 13-04-2021 11:10 ص

حلاق يقوم بتصرف إنساني أثناء إزالة شعر مريض بالسرطان



الوكيل الاخباري - يتسبب العلاج الكيماوي الذي يأخذه مريض السرطان في تساقط شعر الرأس ويعد ذلك من الأعراض الجانبية لمكونات العلاج الذي يهاجم الخلايا السرطانية ويدمرها.

والسبب في ذلك هو أن الخلايا التي تتحكم في نمو الشعر هي خلايا سريعة النمو وهو ما يجعلها عرضة للتلف بسبب العلاجات التي تهاجم الخلايا السرطانية.

وينصح الخبراء أي شخص مصاب بالسرطان بإزالة شعر رأسه بالكامل حتى لا يحمل أعباء تساقط الشعر خلال فترات العلاج، لأنه يعد من الأعراض الجانبية الشائعة لبعض علاجات السرطان.

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ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" حلاقا يقوم بموقف إنساني أثناء إزالة شعر شخص مصاب بمرض السرطان.


ويظهر الفيديو الشخص المصاب وهو يحلق شعره داخل إحدى صالونات الحلاقة، قبل أن يتوقف الحلاق بصورة مفاجئة ويبعد يده عن رأس الرجل ويبدأ في إزالة الشعر من رأسه هو ليشارك مريض السرطان معاناته.

 

ويظهر الفيديو لحظة تأثر مريض السرطان بهذا المشهد بصورة جعلته ينحني للتعبير عن شكره لهذا الموقف الإنساني، الذي قام به الحلاق.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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