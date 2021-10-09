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السبت، 09-10-2021 02:44 م

حمم بركانية تبتلع 4 منازل في إسبانيا



الوكيل الاخباري - قالت تقارير إعلامية، نقلا عن شهود عيان، إن الحمم البركانية في جزيرة لابالما الإسبانية ابتلعت 4 منازل كانت بالقرب منها.

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ووفقا لما نقلته "رويترز"، فإن أنهارا من الحمم البركانية قد اجتاحت المباني القريبة من البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، وتكثف ثوران البركان شديد الحرارة بفعل ومضات البرق.

 



وفيما أكد شهود إن الحمم دمرت أربعة مبان على الأقل في قرية كاليجون دي لا جاتا، قال المعهد الجيولوجي الوطني الإسباني إن سلسلة من 37 حركة زلزالية يوم السبت كان أكبرها 4.1.


وقد بدأ بركان كومبر فيجا بالثوران في 19 سبتمبر/أيلول، ودمر أكثر من 800 مبنى وأجبر نحو 6000 شخص على إجلاء منازلهم في جزيرة لا بالما، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83000، وهي واحدة من جزر الكناري في المحيط الأطلسي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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