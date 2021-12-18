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السبت، 18-12-2021 03:13 م

حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتا تحذيريا



الوكيل الاخباري - رصد غطاس مشهدا فريدا لجولة حوت أحدب مع ابنه الصغير خلال رحلتهم في أعماق المياه بحثا عن مصادر جديدة للطعام.

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ونشرت صفحات متخصصة في عالم البحار مشهدا ساحرا لقيام حوت أحدب ضخم جدا باستخدام زعنفته لمحاولة تغيير وجه ابنه الصغير (عجل الحوت) عن الغطاس الذي صور المشهد المثير.

ويظهر في المشهد كيف قامت الحوت الأم بمعانقة عجلها الصغير بزعنفتها الضخمة، لتغير مساره أسفل المياه، حيث رصدت الغواص أمامها، وألقت نظرة متفحصة عليه.

 



ويسمع في الفيديو الذي نشرته صفحة "oceansnation" على "إنستغرام"، صوت الحوت الأحدب الشهير، حيث أصدر ما يشبه الصوت التحذيري، الذي نبه الابن لوجود إنسان أمامه، ليرد الحوت الصغير بصوت آخر، وكأنه قد فهم الرسالة.

وتعتبر أصوات الحيتان الحدباء، من أكثر الأصوات تنوعا في مملكة الحيوانات البحرية، بدءا من الأصوات عالية النبرة وصولا إلى الغرغرة، لكن الذكور فقط تستطيع الغناء، حيث يعتقد العلماء أنها تقوم بذلك من أجل جذب الإناث.

ويعتبر الحوت الأحدب من أحد أكبر مخلوقات الأرض، التي يستصدرها في المرتبة الأولى، الحوت الأزرق، ويستطيع القفز من المياه باستخدام زعنفته الخلفية على الرغم من حجمه الهائل.

 

 

 المصدر : سبوتنك

 

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