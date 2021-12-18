حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتا تحذيريا

الوكيل الاخباري - رصد غطاس مشهدا فريدا لجولة حوت أحدب مع ابنه الصغير خلال رحلتهم في أعماق المياه بحثا عن مصادر جديدة للطعام.
ونشرت صفحات متخصصة في عالم البحار مشهدا ساحرا لقيام حوت أحدب ضخم جدا باستخدام زعنفته لمحاولة تغيير وجه ابنه الصغير (عجل الحوت) عن الغطاس الذي صور المشهد المثير.
ويظهر في المشهد كيف قامت الحوت الأم بمعانقة عجلها الصغير بزعنفتها الضخمة، لتغير مساره أسفل المياه، حيث رصدت الغواص أمامها، وألقت نظرة متفحصة عليه.
المصدر : سبوتنك
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