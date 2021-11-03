الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو جميلا جدا لقيام حوت أحدب عملاق بقفزة كبيرة جدا في مياه تبدو هائجة وكأنها في لحظات إعصار بحري.
ويظهر في الفيديو الذي نشر على "تويتر" الحوت الأحدب وقد نفذ قفزة رائعة خرج فيها أغلب جسده العملاق من المياه ليعود مرة أخرى.
Humpback whale breaching. Freak'n incredible. https://t.co/XzCS86u9fd pic.twitter.com/wimToPbwb6— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) October 25, 2021
الجدير بالذكر، أن الحيتان الحدباء تتنفس من أنوفها بعد إخراج جزء بسيط أعلى الرأس خارج سطح المياه، لكن المياه الهائجة، قد تعيق هذه الحركة الأمر الذي يضطرها إلى القفز عاليا لأخذ جرعة أوكسجين وتفقد الأجواء والعودة بسرعة إلى المياه.
المصدر : سبوتنك
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