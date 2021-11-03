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الأربعاء، 03-11-2021 03:04 م

حوت أحدب "يتفقد الأحوال الجوية" في قلب الإعصار



الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو جميلا جدا لقيام حوت أحدب عملاق بقفزة كبيرة جدا في مياه تبدو هائجة وكأنها في لحظات إعصار بحري.

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ويظهر في الفيديو الذي نشر على "تويتر" الحوت الأحدب وقد نفذ قفزة رائعة خرج فيها أغلب جسده العملاق من المياه ليعود مرة أخرى.

 



وخرج الحوت الضخم من أعماق المياه بسرعة كبيرة ليقفز عاليا بين موجتين عملاقتين في عرض البحر، خلال طقس إعصاري، في مشهد يُظهر لوهلة، وكأنه حاول تفقد الأحوال الجوية في الخارج بعد أن رصد الأمواج العاتية في الأسفل.


الجدير بالذكر، أن الحيتان الحدباء تتنفس من أنوفها بعد إخراج جزء بسيط أعلى الرأس خارج سطح المياه، لكن المياه الهائجة، قد تعيق هذه الحركة الأمر الذي يضطرها إلى القفز عاليا لأخذ جرعة أوكسجين وتفقد الأجواء والعودة بسرعة إلى المياه.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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