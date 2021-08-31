حوت أحدب يفاجئ راكبي أمواج بقفزة هائلة أخرج فيها كامل جسمه

الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشهدا سجله مجموعة راكبي أمواج لحوت هائل يقفز من المياه بجانبهم، الأمر الذي تسبب بخوف البعض.

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ويظهر في المشهد المتداول على عدة مواقع تواصل اجتماعي، مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، خروج حوت أحدب هائل الحجم من المياه بجانب مجموعة راكبي أمواج.







الملفت في المشهد أن الحوت الأحدب، على الرغم من وزنه الهائل، كونه من أكبر مخلوقات الأرض، استطاع إخراج كامل جسده خارج سطح المياه، في مشهد مذهل نادرا ما يتكرر.

المصدر : سبوتنك

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