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السبت، 29-01-2022 10:46 ص

حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه



الوكيل الاخباري - تداول رواد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحبون للحيتان حول العالم مشاهد مثيرة جدا تم تصويرها بعدسة طائرة درون، حيث نفث حوت أزرق عملاق عمود بخار ماء من فتحت أنفه ارتطم بالطائرة وكاد أن يسقطها.

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وظن الكثيرون أن الحوت الأزرق قد تقصد ضرب الطائرة بعمود الماء الصادر من فوهة أنفه، لكن الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات التي بدت صحيحة إلى حد ما في المشهد بسبب اقتطاع جزء منه.

 



ونشر هذا الفيديو الرائع لأول مرة المصور كريستان ميلر على صفحته في "إنستغرام"، حيث وضح أن الهدف من الاقتراب إلى هذا الحد من الحوت هو جمع عينات مخاطية من بخار الماء الصادر من فوهته الأنفية الضخمة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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