حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - اشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.

اضافة اعلان

ولعل أن أكثر الناس معرفة بذلك هم أولي ماكسورلي وليز كوتريل، الصديقان من كاليفورنيا، الذين كانا يجدفان على متن أحد قوارب التجديف "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.



استمتع هذان الشابان بعطلتهما الهادئة إلى أن شعروا بموجة هائلة، رغم أن الجو كان صحوًا تماما، لكن الموجة كانت من نوع آخر، حيث أن حوتًا أحدبا كاد أن يبتلعهما معًا، لولا لطف القدر، إلا أن الأمور آلت إلى انقلاب القارب وخروجهما بسلام.





المصدر - لبنان 24