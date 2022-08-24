الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل

التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

وفاة أربعيني دهسته مركبة شحن واصطدمت بجدار اسمنتي

الأربعاء، 24-08-2022 03:12 م

حول العالم .. سمكة قرش تسير على اليابسة



الوكيل الإخباري-أكد باحثون أن سمكة صغيرة من فصيلة "carpet shark" أي نوع من أسماك القرش، التي تتمكن من السير على اليابسة، تطورت بشكل أفضل لتتمكن من التأقلم مع ارتفاع حرارة مياه البحار الناجم عن التغير المناخي، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان". 

اضافة اعلان


وتتواجد سمكة "epaulette shark" في الشعب المرجانية الضحلة بأستراليا وغينيا الجديدة، ويمكنها أن تسير 30  مترا على اليابسة مستخدما زعانفها، وأن تتجنب الموت اختناقا لدى خروجها من المياه بسبب قلة الأكسجين، حتى ساعتين. 


ونقلت الصحيفة عن علماء الأحياء في جامعة "فلوريدا أتلانتيك"، وزملائهم الباحثين في أستراليا، أن هذه القدرات ستتيح للسمكة التكيف بشكل أكبر مع تغير البيئة من حولها. 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4444444444

شاهد.. طريقة تعامل ويل سميث مع عنكبوت ضخم تثير تفاعلًا

55555555555

مقطع فيديو يثير ضجة في الهند .. رجل يتجرد من الانسانية بتعذيب فهد

5555555

غربان ينفذان خطة ذكية لسرقة طعام قط في احدى الدول

image (2)

شاهد.. فيديو يوثق طريقة اداء التمارين الرياضية في الفضاء

5555555

صراع حاد بين حوتين بمنتزه في أمريكا

1

شاهد.. فيديو للحظة دهس شاحنة كبيرة حشدا في تركيا