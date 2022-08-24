حول العالم .. سمكة قرش تسير على اليابسة

الوكيل الإخباري-أكد باحثون أن سمكة صغيرة من فصيلة "carpet shark" أي نوع من أسماك القرش، التي تتمكن من السير على اليابسة، تطورت بشكل أفضل لتتمكن من التأقلم مع ارتفاع حرارة مياه البحار الناجم عن التغير المناخي، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان".

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وتتواجد سمكة "epaulette shark" في الشعب المرجانية الضحلة بأستراليا وغينيا الجديدة، ويمكنها أن تسير 30 مترا على اليابسة مستخدما زعانفها، وأن تتجنب الموت اختناقا لدى خروجها من المياه بسبب قلة الأكسجين، حتى ساعتين.





ونقلت الصحيفة عن علماء الأحياء في جامعة "فلوريدا أتلانتيك"، وزملائهم الباحثين في أستراليا، أن هذه القدرات ستتيح للسمكة التكيف بشكل أكبر مع تغير البيئة من حولها.



Sharks have swum in the world’s oceans for MILLIONS of years and in that time, many have barely changed. But not the epaulette shark - this species is still evolving and has even learned to walk! 🌊🦈🤩 pic.twitter.com/8hXKwbtyOU July 28, 2021



