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الإثنين، 18-10-2021 11:21 ص

حيلة بسيطة لتسخين البيتزا.. 'كما لو انها خرجت للتو من الفرن'



الوكيل الاخباري - يرتبط الاستمتاع بتناول البيتزا، بتناولها طازجة بمجرد أن يقرع عامل التوصيل باب المنزل.

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وعندما نشبع، تأتي المعضلة دائما: هل يجب أن نرمي بقايا الطعام أم نضعها في الثلاجة؟.


نعلم جميعا أن التسخين في الميكروويف سوف يفسد مثلثات البيتزا (سيخرج الجبن من الأعلى مغليا وستبقى القاعدة باردة) ولن يعيدها الفرن إلى عظمتها السابقة (سيخرج الجبن مقرمشا جدا)، ما يدفع الكثيرون في اليوم التالي إلى رمي المثلثات المتبقية في سلة المهملات.


تقول طاهية منزلية من نيوجيرسي تدعى تارا إن لديها الطريقة الصحيحة لتسخين البيتزا وإعادة طعمها الأصلي عالي الجودة.


عرضت تارا طريقتها على حسابها على "تيك توك"، ووفقا لها فإن أفضل طريقة لتسخين البيتزا هي وضعها في مقلاة - مع القليل من الماء.


وفي حين أنه من الشائع الاعتقاد بأن الماء سيجعل قاعدة البيتزا إسفنجية، إلا أنه في الحقيقة سيجعل الجبن فوقها لزجا ولذيذا تمامًا مثل اليوم السابق.

 

@aldentediva
🍕 Dont knock it till you try it ##pizza ##cookinghack ##leftovers ##lunchtime
♬ Bezos I - Bo Burnham


كل ما عليك فعله هو وضع مثلث البيتزا في المقلاة على النار، صب القليل من الماء حوله وتغطية المقلاة لمدة دقيقة واحدة.


النتيجة الرائعة التي أظهرتها في مقطع الفيديو الخاص بها تبدو مغرية بالتأكيد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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