حيلة بسيطة للتغلب على إغلاق المطاعم في هونغ كونغ

الوكيل الاخباري - تسببت جائحة كورونا في تغيير أنماط حياة البشر بصورة كبيرة في غالبية دول العالم، لتجنب الوباء الذي أصاب نحو 133 مليون شخص.

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وفرضت غالبية الدول قواعد صارمة لحماية مواطنيها إثر ظهور الفيروس نهاية عام 2019، وكان من بينها إغلاق المنشآت العامة وفرض حظر التجوال الذي تراوح بين جزئي وكلي وفقا لطبيعة الإصابات والوفيات في كل دولة.



As restaurants and bars in Hong kong were closing because of the pandemic, Karen Wong saw a new business opportunity: providing a luxury pop-up picnic service. pic.twitter.com/cg73TVg69j April 11, 2021

وكانت المطاعم من أبرز المنشآت العامة التي توقفت عن استقبال الزبائن بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا.



ولأنها تعد من المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للبشر، فإن بعضهم حاول إيجاد حلول بديلة لإغلاق المطاعم عن طريق تصميم مطاعم في الأماكن المفتوحة تتكون من بعض الأساس البسيط الذي يمكن الزبائن من الاستمتاع بأجواء مفتوحة والحصول على خدمة مميزة بتكاليف مقبولة.



ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من طريقة تصميم واستخدام تلك المطاعم التي تتميز بأنها غير ثابتة ويمكن تجهيزها في وقت قياسي.



المصدر : سبوتنك