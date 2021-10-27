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الأربعاء، 27-10-2021 11:59 ص

حيلة تمنع فوران الماء أثناء الطهي



الوكيل الاخباري - انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لطريقة شائعة تستخدم لمنع فوران الماء المغلي أثناء عملية التحضير أو الطهي.

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وأظهر الفيديو المنشور حيلة مبتكرة تساعد على منع فوران الماء المغلي أثناء عملية التحضير أو الطهي.

ويمكن ذلك من خلال وضع معلقة أو أداة خشبية على وعاء الطهي الذي يساهم بتوقيف انسكاب المياه المغلية ويسهل التحضير. 


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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