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السبت، 03-04-2021 09:51 ص

حيلة خبيثة لسرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز



الوكيل الاخباري - لا تنتهي حيل اللصوص من أجل السرقة، فقد كشف فيديو عن حيلة خبيثة تمكن من خلالها لص من سرقة جوال وحقيبة يد سيدة عجوز في موقف سيارات أمام مركز تجاري.

ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع " لايف ليك"، كيف تمكن لص من تشتيت انتباه سيدة عجوز لسرقة شيء من سيارتها، حيث دفع اللص عربة تسوق لتصطدم بسيارة العجوز من الخلف، فيما أسرع اللص بالاختباء تحت شاحنة متوقفة.

وعندما حاولت السيدة التحرك بالسيارة للخلف، ظلت عربة التسوق ملتصقة بها ربما بسبب انحدار الأرض، وكانت العربة واضحة للسيدة، التي اضطرت في النهاية إلى النزول من سيارتها وهو بالضبط ما أراده اللص، الذي انتهز فرصة انشغال المرأة بإبعاد عربة التسوق وفحص سيارتها، فأسرع بفتح باب السيارة وسرقة ما يبدو أنه جوال أو كيس نقود، وعاد للاختباء تحت الشاحنة.

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وينتهي الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بموقف السيارات، بالسيدة وهي تركب سيارتها وتغادر.

ولم يكشف صاحب الفيديو، متى ولا أين تم التقاطه، لكنه يكشف كيف يشتت اللصوص انتباه ضحاياهم من أجل السرقة.

 

 

المصدر : سبق




 




 

 


 

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